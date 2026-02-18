الرئيس لي يشدد مجددا على إلغاء المعاملة التفضيلية لأصحاب المنازل المتعددة

Photo : YONHAP News

وجّه الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" انتقادات شديدة للمطالبين باستمرار المعاملة التفضيلية لأصحاب المنازل المتعددة، وقال إنه في اقتصاد السوق الرأسمالي، لا يمكن اعتبار امتلاك أكثر من منزل، وهو أمر لا يخالف القوانين واللوائح، شرا اجتماعيا بحد ذاته، لكن الشر الاجتماعي يكمن في السياسيين الذين أثروا على أصحاب المنازل المتعددة.ويبدو أن هذه الانتقادات جاءت كهجوم مباشر على رئيس حزب قوة الشعب "جانغ دونغ هيوك"، الذي كان قد صرّح قائلا إنه المؤسف والمقلق أن يُصنّف الرئيس لي امتلاك أكثر من منزل كشر اجتماعي دون قيد أو شرط، وأن يكون مهووسا بإثارة الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي.وقد نشر الرئيس لي رسالة على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء مرفقة بمقال يتضمن تصريحات النائب جانغ.وقال الرئيس إنه إذا كان امتلاك أكثر من منزل واحد يُثقل كاهل سوق الإسكان بتسببه في ارتفاع أسعار المساكن بشكل كبير وعدم استقرارها، فهذا أمر غير مرغوب فيه، لكن حظره بالقانون أمر صعب أيضا.وأضاف أنه إذا كان الأمر كذلك، فعلى السياسيين والأفراد الذين يحكمون القوانين والأنظمة استخدام اللوائح والضرائب والأنظمة المالية في العمليات التشريعية والإدارية لتثبيط امتلاك أكثر من منزل واحد بجعله ضارا وليس مفيدا.