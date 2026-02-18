إقالة أو عزل 14 جنرالا في كوريا منذ إعلان الأحكام العرفية

Photo : YONHAP News

اتضح أنه تمت إقالة أو عزل 14 جنرالا من الخدمة العسكرية في كوريا الجنوبية، منذ إعلان الأحكام العرفية يوم 3 ديسمبر من عام 2024.وحتى الثاني عشر من هذا الشهر، حين أعلنت وزارة الدفاع عن نتائج تحقيقاتها الأولية في الأحكام العرفية، بلغ عدد الأفراد الذين خضعوا لإجراءات تأديبية 35 شخصا.وكان من بين هؤلاء، 16 ضابطا تلقوا إجراءات تأديبية صارمة، وكان الفصل من الخدمة أكثرها شيوعا، وتلاه حالتا عزل، وحالتا تنزيل رتبة، وخمس حالات إيقاف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، وثلاث حالات إيقاف عن العمل لمدة شهرين، وسبع حالات إيقاف عن العمل لمدة شهر واحد.وكان معظم من خضعوا للتأديب من الضباط برتبة جنرال، حيث بلغ عددهم الإجمالي 14، إما بالفصل أو بإنهاء الخدمة.