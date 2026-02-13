كوريا الجنوبية تعود إلى الصدارة في سباق التتابع القصير للسيدات بعد 8 سنوات

Photo : YONHAP News

فاز الفريق الكوري للتزلج السريع على المسار القصير بالميدالية الذهبية الثانية لكوريا في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية "ميلانو كورتينا" 2026.وسجل الفريق، المكون من "تشيه مين جونغ" و"كيم غيل لي" و"شيم سوك هي" و"نو دو هي"، زمنا قدره 4 دقائق و4.014 ثانية ليحتل المركز الأول في نهائي سباق التتابع مسافة 3 آلاف متر للسيدات، أمس الأربعاء، في ساحة "ميلانو" للتزلج على الجليد في "ميلانو".وكانت تلك هي الميدالية السابعة لكوريا الجنوبية في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، وأول ميدالية ذهبية لها في التزلج السريع على الجليد، كما يعتبر ها الفوز عودة إلى قمة منصة التتويج في سباق التتابع للسيدات لأول مرة منذ 8 سنوات، منذ دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في "بيونغ تشانغ" 2018.وبهذا الفوز الأخير، حصلت "تشيه" على رابع ميدالية ذهبية أولمبية في مسيرتها، معادلة الرقم القياسي الذي سجلته المتزلجة السابقة على المسار القصير "تشون لي كيونغ" لأكبر عدد من الميداليات الذهبية الأولمبية الشتوية التي فاز بها رياضي كوري جنوبي.وتسعى كوريا الجنوبية إلى الفوز بميداليات ذهبية إضافية في سباق التتابع مسافة 5 آلاف متر للرجال وسباق 1500 متر فردي للسيدات، المقرر إجراؤهما بعد غد السبت.