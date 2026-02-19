سيول تعرب عن أسفها العميق لتوغل طائرات درون فوق أجواء كوريا الشمالية

Photo : YONHAP News

أعربت حكومة كوريا الجنوبية عن أسفها لتوغل طائرات مسيرة لأجواء كوريا الشمالية في عهد الحكومة السابقة، وقالت إن الرئيس "لي جيه ميونغ" سيسعى إلى استعادة الاتفاق العسكري بين الكوريتين لعام 2018.وقال وزير التوحيد "جونغ دونغ يونغ" في مؤتمر صحفي عقده في المجمع الحكومي في سيول أمس الأربعاء إن سيول قررت الإعراب عن موقفها خلال اجتماع للوزراء ذوي الصلة بالشؤون الأمنية، في وقت سابق من عطلة رأس السنة القمرية الجديدة.ووصف "جونغ" توغل طائرات درون فوق أجواء كوريا الشمالية بأنه كان "عملا عسكريا متهورا"، وأعرب عن أسفه لبيونغ يانغ. وأوضح الوزير جونغ أن الحكومة أصدرت بيانا رسميا تعرب فيه عن أسفها لكوريا الشمالية، وأنها تأخذ الأمر على محمل الجد.ولمنع وقوع المزيد من الحوادث، قال "جونغ" إن الحكومة تخطط لتشديد العقوبات على تشغيل الطائرات المسيرة غير القانونية من خلال إجراء تعديلات قانونية.وأضاف أن وزارة التوحيد والحكومات في المناطق الحدودية ستنشئ وتدير هيئة استشارية مشتركة لمنع إرسال الطائرات المسيرة وتوزيع المنشورات المناهضة لبيونغ يانغ، مع ضمان حصول السكان المتضررين على الدعم والتعويض.وقال "جونغ" أيضا إن الحكومة ستراجع وتسعى إلى استعادة الاتفاقية العسكرية بين الكوريتين لعام 2018، بما في ذلك مناطق حظر الطيران السابقة.