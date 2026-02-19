كوريا الشمالية تستعد لعقد المؤتمر التاسع لحزب العمال الحاكم

Photo : YONHAP News

قال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أمس الأربعاء إن مندوبي المؤتمر التاسع لحزب العمال الحاكم قدموا التحية يوم أمس في قصر الشمس "كوم سو سان"، حيث يرقد جثمانا الزعيميْن السابقين "كيم إيل سونغ" و"كيم جونغ إيل".وأضاف التقرير أن حفل تقديم أوراق اعتماد المندوبين أقيم في نفس المكان، حيث تم إعلان الراحلين "كيم إيل سونغ" و"كيم جونغ إيل" كمندوبين أيضا.يذكر أنه كان قد أقيم حفل مماثل قبل 6 أيام من افتتاح المؤتمر الثامن لحزب العمال في عام 2021.واجتمع مندوبو مؤتمر الحزب في بيونغ يانغ يوم الاثنين، حيث استقبلهم كبار أمناء الحزب، بمن فيهم "ري هي يونغ" و"كيم توك هون" و"جو تونغ ميونغ".وقد أعلنت كوريا الشمالية في اجتماع المكتب السياسي للحزب يوم 8 فبراير أن المؤتمر التاسع سيعقد في وقت لاحق من هذا الشهر.وسوف يستعرض المؤتمر القادم إنجازات النظام الحاكم على مدى السنوات الخمس الماضية، ويحدد توجهات السياسة الداخلية والخارجية للخمس سنوات القادمة.