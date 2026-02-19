كوريا الجنوبية تناقش مشروع دوكوفاني للطاقة النووية مع الحكومة التشيكية الجديدة

Photo : YONHAP News

ناقشت حكومة كوريا الجنوبية مع الحكومة التشيكية الجديدة التدابير اللازمة لضمان التنفيذ السلس لمشروع محطة "دوكوفاني" للطاقة النووية.وقالت وزارة التجارة والصناعة الكورية أمس الأربعاء إن وزير الصناعة "كيم جونغ كوان" زار العاصمة التشيكية براغ يوم الاثنين بدعوة من الحكومة التشيكية، حيث التقى برئيس الوزراء الجديد "أندريه بابيس". وخلال الاجتماع، نقل "كيم" تهنئة الرئيس "لي جيه ميونغ" على تنصيب "بابيس"، وسلمه رسالة منه. وتعهد "كيم" بدعم سيول الكامل لمحطة "دوكوفاني"، وأعرب عن أمله في أن يتوسع التعاون الثنائي ليشمل مشروعات مماثلة في المستقبل.كما التقى "كيم" بـ"كاريل هافليتشيك" النائب الأول لرئيس وزراء جمهورية التشيك ووزير الصناعة والتجارة، واتفق على إنشاء هيئة استشارية على مستوى الوزراء لدعم مشروع "دوكوفاني".وكانت جمهورية التشيك قد اتفقت مع ائتلاف كوري جنوبي بقيادة شركة كوريا للطاقة المائية والنووية لتوريد مفاعلين لموقع "دوكوفاني"، وهو مشروع تقدر قيمته بحوالي 26 تريليون وون، أي 18 مليار دولار أمريكي.