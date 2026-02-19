تقديم توصية بترشيح المواطنين الكوريين الجنوبيين لجائزة نوبل للسلام

Photo : YONHAP News

تم تقيم توصية بترشيح المواطنين الكوريين الجنوبيين، الذين تصدوا لأزمة الأحكام العرفية في عام 2024، لجائزة نوبل للسلام.وقال الأستاذ "كيم إي يونغ" من جامعة سيول الوطنية اليوم الخميس إن عدة علماء سياسيين، من بينهم قادة سابقون وحاليون للرابطة الدولية للعلوم السياسية، قدموا توصية إلى اللجنة النرويجية لجائزة نوبل الشهر الماضي، باقتراح "المواطنين الكوريين الجنوبيين كجماعة" كمرشحين للفوز بجائزة نوبل للسلام.ووصفت التوصية مساهمات الشعب الكوري في إلغاء إعلان الأحكام العرفية بأنها "ثورة النور" ونموذج عالمي للتغلب على أزمة دستورية من خلال العمل المدني غير العنيف.وقدم "كيم"، الذي ترأس اللجنة المنظمة للمؤتمر العالمي للجمعية الدولية للعلوم السياسية في سيول في شهر يوليو من العام الماضي، مواد باللغة الإنغليزية إلى لجنة نوبل توضح خلفية وأهمية ذلك الحدث على الصعيد الدولي.وقال "كيم" إن العالم شاهد بدهشة كيف استعادت كوريا الجنوبية الديمقراطية في غضون 6 أشهر وسط تراجع ديمقراطي عالمي، وأشاد بالمرونة الديمقراطية لمواطني كوريا الجنوبية.ورحب الرئيس "لي جيه ميونغ" بهذا الخبر على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلا إن عظمة كوريا الجنوبية هي التي جعلت هذا الإنجاز ممكنا.