إيلون ماسك يسعى لتوظيف المواهب الكورية في أشباه الموصلات

Photo : YONHAP News

كتب "إيلون ماسك" الرئيس التنفيذي لشركة تسلا منشورا على مواقع التواصل الاجتماعي يضم إعلانا لتوظيف المواهب الكورية المتخصصة في أشباه المواصلات.وتقاسم ماسك إعلانا لشركة "تسلا كوريا" عن توظيف مهندسين في تصميم رقائق الذكاء الاصطناعي عبر منصة إكس، أول من أمس الثلاثاء، مع نشر 16 رمزا تعبيريا لعلم كوريا الجنوبية.وقال إذا كنت تعيش في كوريا الجنوبية وترغب في العمل في مجال تصميم الرقائق وتصنيع أشباه الموصلات وبرمجيات الذكاء الاصطناعي، فقدم طلبك للعمل في تسلا.وكانت شركة تسلا كوريا قد نشرت إعلانا للتوظيف يوم الأحد قالت فيه إنها تبحث عن مواهبللانضمام إليها في تطوير رقائق الذكاء الاصطناعي ذات الإنتاج الضخم وبمستوى عالمي.وأوضحت أن هذا المشروع يهدف إلى تطوير بنية معمارية لرقائق الذكاء الاصطناعي، بهدف تحقيق أعلى حجم إنتاجي في العالم مستقبلا.ووصف بعض الخبراء هذه الخطوة بأنها محاولة لتعزيز القوة التنافسية في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال استقطاب الكفاءات من كوريا الجنوبية التي تُعد قوة رائدة في صناعة أشباه الموصلات، بالتزامن مع توسع الاستثمارات العالمية في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، خاصة وأن تسلا تقوم حاليا بإنتاج رقائق ذكاء اصطناعي مطورة داخليا ومخصصة لسيارات القيادة الذاتية والروبوتات.