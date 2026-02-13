حركة الملاحة الجوية في كوريا تتجاوز مليون رحلة في العام الماضي

Photo : YONHAP News

تجاوز عدد الرحلات الجوية التي استخدمت المسارات الجوية المحلية والدولية في كوريا الجنوبية خلال العام الماضي، مستوى مليون رحلة للمرة الأولى على الإطلاق.وقالت وزارة الأراضي والنقل والبنية التحتية الكورية اليوم إن حركة الملاحة الجوية للرحلات الداخلية والدولية خلال العام الماضي سجلت مليونا و13 ألفا و830 رحلة، بزيادة نسبتها 6.8% مقارنة بالعام الأسبق.وتعد هذه هي المرة الأولى التي تتجاوز فيها حركة الملاحة الجوية السنوية التي تشمل طائرات النقل وغيرها، مستوى مليون رحلة، حيث بلغ متوسط الرحلات اليومية التي عبرت الأجواء الكورية ألفين و778 رحلة، وهو أيضا يزيد بنسبة 20.4% مقارنة بالرقم القياسي السابق المسجل في عام 2019 قبل اندلاع جائحة كورونا، عندما بلغت حركة الملاحة الجوية السنوية 842 ألفا و41 رحلة، بمعدل ألفين و307 رحلات يوميا.وأوضحت الوزارة أن هذا الارتفاع الواضح في حركة الرحلات الدولية كان الداعم الرئيسي لتجاوز مستوى مليون رحلة.وشكلت مسارات جنوب شرق آسيا وجنوب الصين حوالي 52% من إجمالي عدد الرحلات الدولية، مما يشير إلى الزيادة الكبيرة في الطلب على الرحلات الدولية قصيرة ومتوسطة المدى.وعلى وجه الخصوص، بلغ عدد "رحلات العبور" وهي الرحلات التي تعبر المجال الجوي دون الهبوط في المطارات المحلية 226 ألفا و993 رحلة، بزيادة نسبتها 21% مقارنة بالعام الأسبق.وأكدت الوزارة على أن هذه الأرقام تعكس زيادة الأهمية الاستراتيجية لكوريا الجنوبية كمركز محوري للطيران في منطقة شمال شرق آسيا.