الصادرت الكورية تسجل أعلى مستوياتها على الإطلاق في يناير

Photo : YONHAP News

سجلت صادرات كوريا الجنوبية في شهر يناير الماضي أعلى مستوياتها على الإطلاق لأشهر يناير بفضل الأداء القوي في قطاعيْ أشباه الموصلات والسيارات.وأوضح تقرير تضمن البيانات النهائية لحالة الاستيراد والتصدير لشهر يناير من عام 2026، صادر عن هيئة الجمارك الكورية اليوم، أن قيمة الصادرات الشهر الماضي بلغت 65 مليارا و800 مليون دولار، بزيادة نسبتها 33.8% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.وبذلك استمرت الصادرات الكورية في النمو للشهر الثامن على التوالي منذ يونيو من العام الماضي.وقاد قطاع أشباه الموصلات هذا النمو الإجمالي، حيث بلغت قيمة صادراته 20 مليارا و690 مليون دولار، متجاوزا مستوى 20 مليار دولار للشهر الثاني على التوالي، وهو ما يمثل أكثر من ضعف القيمة المسجلة قبل عام واحد.كما ارتفعت صادرات سيارات الركاب لتصل إلى 5 مليارات و740 مليون دولار بزيادة 19% مقارنة بالعام السابق.وشهدت صادرات المنتجات النفطية زيادة بنسبة 7.8%، بينما حققت صادرات أجهزة الاتصالات اللاسلكية طفرة كبيرة بنسبة 89.7%.وفي المقابل، شهدت صادرات السفن والأجهزة المنزلية تراجعا طفيفا بنسبة 1.5% و0.6% على التوالي.ومن حيث الوجهات التصديرية، حققت الصادرات الكورية إلى الصين نموا كبيرا بنسبة 46.8% لتصل إلى 13 مليارا و510 مليون دولار. كما ارتفعت الصادرات الكورية إلى الولايات المتحدة بنسبة 29.4% لتصل إلى 12 مليارا و10 ملايين دولار، مسجلة زيادة للشهر الثاني على التوالي.وشهدت الصادرات الكورية إلى فيتنام وتايوان والاتحاد الأوربي أداء قويا أيضا، بينما انخفضت الصادرات إلى اليابان بنسبة 4.9% لتصل إلى مليارين و250 مليون دولار.وفيما يتعلق بالواردات، بلغت قيمة واردات شهر يناير 57 مليارا و100 مليون دولار، بزيادة نسبتها 11.6% بالمقارنة مع العام السابق.وبناء على هذه الأرقام، سجل الميزان التجاري فائضا قدره 8 مليارات و700 مليون دولار، ليواصل بذلك تحقيق فائض للشهر الثاني عشر على التوالي.