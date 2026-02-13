جهود للترويج للسياحة في سيول باستخدام المحتوى الرياضي

Photo : YONHAP News

أعلنت بلدية مدينة سيول ومؤسسة سيول للسياحة اليوم عن توقيع اتفاقية مشاركة رسمية مع نادي لوس أنجلوس لكرة القدم، الذي يعد أحد أبرز أندية الدوري الأمريكي، من أجل تعزيز التسويق العالمي للسياحة في سيول باستخدام المحتوى الرياضي.وقالت مؤسسة السياحة إن هذه الخطوة تهدف إلى الترويج بفعالية لسحر مدينة سيول من خلال تنظيم أحداث رياضية تجذب أنظار العالم، والتسويق القائم على مشاركة المشجعين، بالإضافة إلى تعزيز القوة التنافسية لعلامة سيول التجارية في سوق السياحة العالمية، خاصة في أمريكا الشمالية.ويشهد نادي لوس أنجلوس توسعا سريعا في قاعدته الجماهيرية ليس فقط في أمريكا الشمالية بل وفي آسيا أيضا، ويلعب فيه حاليا نجم كرة القدم الكوري "سون هُنغ مين".ومن المقرر أن يبدأ الطرفان أنشطة المشاركة الفعلية بتوقيع مذكرة تفاهم رسمية في منتصف شهر أبريل القادم.وفي منتصف شهر مايو، سيتم الكشف عن فيديو ترويجي للسياحة في سيول يشارك فيه أبرز لاعبي النادي الأمريكي عبر القناة الرسمية "زيارة سيول" على يوتيوب ومنصات التواصل الاجتماعي.وصرح "كيل كي يون" الرئيس التنفيذي لمؤسسة سيول للسياحة بأن هذه ستكون فرصة مهمة للتعريف بمدينة سيول للملايين من مشجعي كرة القدم حول العالم. وأضاف أن هذه المشاركة ستسلط الضوء على مكانة سيول كوجهة سياحية عالمية، وسوف تكون حافزا يدفع المزيد من الناس للإعجاب بسحر سيول واتخاذ قرار بزيارتها فعليا.