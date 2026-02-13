الحكم على الرئيس السابق يون صوك يول بالسجن المؤبد في قضية التمرد

Photo : KBS News

قضت الدائرة الجنائية الخامسة والعشرون في محكمة سيول المركزية، اليوم الخميس 19 فبراير، بالسجن المؤبد على الرئيس السابق "يون صوك يول" بعد إدانته في محاكمة الدرجة الأولى بتهمة قيادة تمرد، على خلفية قضية الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر من عام 2024.وكان فريق التحقيقات الخاص في قضية التمرد قد طالب في الثالث عشر من الشهر الماضي بالحكم عليه بالإعدام.كما حكمت المحكمة على وزير الدفاع السابق "كيم يونغ هيون" بالسجن لمدة 30 عاما، وعلى القائد السابق للمخابرات العسكرية "نوه سانغ وان" بالسجن 18 عاما، وعلى المفوض العام السابق لوكالة الشرطة الوطنية "جو جي هو" بالسجن 12 عاما، وعلى مفوض شرطة منطقة العاصمة سيول السابق "كيم بونغ شيك" بالسجن 10 أعوام، فيما حُكم على القائد السابق لحرس البرلمان في شرطة سيول "موك هيون تيه" بالسجن ثلاث سنوات.واعترفت المحكمة بالتهم التي وجّهها فريق الادعاء الخاص، معتبرة أن الرئيس السابق يون كان قائدا لتمرد، وأن الوزير السابق كيم يونغ هيون شارك في أداء دور رئيسي في تنفيذ مهام ذلك التمرد.وقال رئيس هيئة المحكمة القاضي "جي غوي يون" إن إرسال المتهمين، بمن فيهم الرئيس السابق يون، قوات عسكرية إلى البرلمان بعد إعلان الأحكام العرفية يُعدّ جوهر هذه القضية، وأضاف أن الهدف المتمثل في تقويض الدستور الوطني قد ثبت.وفي توضيحه لأسباب الحكم، أشار القاضي إلى أن إعلان الأحكام العرفية وما تبعه من أنشطة عسكرية وشرطية ألحق ضررا بالغا بالحياد السياسي للجيش والشرطة، وأدى إلى تراجع المكانة السياسية والمصداقية الدولية لجمهورية كوريا، كما صار المجتمع الكوري يشهد حاليا انقساما سياسيا وصراعا حادا.وأشار القاضي "جي" أيضا إلى الانتخابات الرئاسية المبكرة، والإجراءات اللاحقة لإعلان الأحكام العرفية، والتحقيقات والمحاكمات واسعة النطاق، مؤكدا أن التكلفة الاجتماعية لهذه الأحداث هائلة ولا يمكن تقديرها.وأضاف أن الجنود وعناصر الشرطة والموظفين الذين نفّذوا الإجراءات وفق إعلان الأحكام العرفية تعرضوا لانتقادات اجتماعية كبيرة وتحملوا مسؤولية قانونية، كما تضررت ثقتهم في قانونية ومشروعية أوامر رؤسائهم.