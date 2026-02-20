الحزب الحاكم يصف الحكم بالسجن المؤبد على الرئيس السابق يون بأنه غير كاف

Photo : YONHAP News

أعرب الحزب الديمقراطي الحاكم عن أسفه لقرار محكمة سيول المركزية بالحكم على الرئيس السابق "يون صوك يول" بالسجن المؤبد بتهمة تزعم التمرد بسبب إعلانه الأحكام العرفية يوم 3 ديسمبر 2024، بدلا من عقوبة الإعدام التي طلبها فريق التحقيقات الخاص.وعقد رئيس الحزب الديمقراطي "جونغ تشونغ ريه" اجتماعا للمجلس الأعلى للحزب بعد وقت قصير من صدور الحكم أمس الخميس، وأصدر موقف الحزب من محاكمة "يون" بتهمة التمرد.وقال "جونغ" إن القضاء قد زعزع العدالة القضائية بحكمه على "يون" بالسجن المؤبد بدلا من الحكم عليه بالإعدام بعد تزعمه تمردا هز أركان الدولة، ووصف حكم المحكمة بأنه غير ملائم للغاية ويتعارض مع إحساس الجمهور بالعدالة، كما أعرب عن اعتقاده بأن قرار المحكمة يمثل خطوة واضحة إلى الوراء في الثورة التي أشعلها المواطنون الذين اندفعوا إلى البرلمان عندما تم إعلان الأحكام العرفية، ودعوا إلى عزل "يون" وإقالته.