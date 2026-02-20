الرئيس لي يدعو لتشديد قواعد إعادة تمويل وتمديد إقراض أصحاب المنازل المتعددة

Photo : YONHAP News

قال الرئيس "لي جيه ميونغ" إنه أصدر تعليمات للمسؤولين بمراجعة التدابير التنظيمية المتعلقة بتمديد آجال استحقاق القروض وإعادة التمويل لأصحاب المنازل المتعددة، بمن في ذلك مشغلو الأعمال المسجلة في مجال الإيجار.وفي منشور كتبه على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الجمعة، قال "لي" إنه أمر مجلس الوزراء والمكتب الرئاسي بتقديم تقرير عن لوائح الإقراض للمنازل المتعددة المكتسبة حديثا، بالإضافة إلى الوضع الحالي لتمديد القروض وإعادة التمويل لأصحاب المنازل المتعددة، والتوصل إلى تدابير تنظيمية صارمة.وشارك "لي" تقريرا حول توجه السلطات المالية نحو تطبيق نسبة الإيجار إلى الفائدة عند تمديد القروض لمشغلي أعمال الإيجار، لكنه تساءل عن سبب مراجعة تلك القاعدة فقط، وقال إن تمديد القرض أو إعادة تمويله بعد استحقاقه يعادل في الأساس إصدار قرض جديد.واقترح أن يخضع تمديد القروض أو إعادة تمويلها لأصحاب المنازل المتعددة لنفس قيود الإقراض المفروضة على من يشترون منازل إضافية.وأضاف أنه إذا كان إلغاء هذه القروض دفعة واحدة سيؤدي إلى صدمة مفرطة، فيمكن للحكومة أن تنظر في اتباع نهج تدريجي، مشددا على الحاجة إلى تفكيك ما وصفه بالنظام القائم على الأرباح العقارية غير المكتسبة.