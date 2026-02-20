انتخاب وان يون جونغ عضوا في لجنة الرياضيين التابعة للجنة الأولمبية الدولية

Photo : YONHAP News

تم انتخاب "وان يون جونغ"، الفائز بالميدالية الفضية في رياضة التزلج الجماعي، عضوا في لجنة الرياضيين التابعة للجنة الأولمبية الدولية، ليصبح أول كوري جنوبي من رياضة شتوية يشغل هذا المنصب.وأعلنت اللجنة الأولمبية الدولية عن نتائج التصويت للجنة الرياضيين أمس الخميس في القرية الأولمبية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية "ميلانو كورينا 2026"، في مدينة "ميلانو" الإيطالية.واحتل "وان" المركز الأول من بين 11 مرشحا بحصوله على 176 صوتا من أصل 2393 رياضيا أدلوا بأصواتهم. وسوف تستمر ولايته لمدة 8 سنوات حتى عام 2034.وبانتخابه، أصبح "وان" ثالث كوري جنوبي يتم انتخابه لعضوية لجنة الرياضيين في اللجنة الأولمبية الدولية، بعد بطل التيكوندو الأولمبي لعام 2004 "مون ديه سونغ"، وبطل تنس الطاولة الأولمبي لعام 2004 "ريو سونغ مين"، الذي يشغل حاليا منصب رئيس اللجنة الكورية الأولمبية والرياضية.وبانتخابه، ارتفع عدد الأعضاء النشطين في اللجنة الأولمبية الدولية من كوريا الجنوبية إلى اثنين.