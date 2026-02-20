أغنية آبات تصبح الأكثر مبيعا عالميا في عام 2025

Photo : YONHAP News

حصلت أغنية "آبات" لـ"روزي" عضوة فرقة "بلاك بينك"، على لقب الأغنية الأكثر مبيعا في العالم خلال عام 2025.وأعلن الاتحاد الدولي لصناعة التسجيلات الصوتية أمس الخميس أن أغنية "آبات"، التي صدرت بالاشتراك مع نجم البوب الأمريكي "برونو مارس"، احتلت المرتبة الأولى في قائمة الأغاني الأكثر مبيعا عالميا في العام الماضي.وأضاف الاتحاد أن هذه هي المرة الأولى التي يتصدر فيها فنان من خارج أمريكا الشمالية أو أوربا تلك القائمة العالمية للأغاني الفردية، كما أنها المرة الأولى التي تحتل فيها أغنية بكلمات غير إنغليزية المرتبة الأولى.واحتلت أغنية "غولدن" من فيلم الرسوم المتحركة "صائدو شياطين الكيبوب" على "نتفليكس" المركز الثاني في القائمة، بينما احتلت أغنية أخرى من نفس الفيلم، وهي "صودا بوب"، المركز الـ13.وتجمع القائمة بيانات من 8 آلاف شركة تسجيلات في جميع أنحاء العالم، وتقيس عدد مرات التشغيل والتنزيلات والمبيعات الفعلية في مختلف البلدان لتحديد الأغاني الأكثر شعبية على مستوى العالم.