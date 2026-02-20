المبعوث النووي الكوري يناقش قضايا المنطقة مع القائم بأعمال السفير الأمريكي

Photo : Foreign Ministry

التقى المبعوث النووي الكوري الجنوبي مع القائم بأعمال السفير الأمريكي لدى كوريا الجنوبية أمس الخميس لمناقشة القضايا المعلقة بين البلدين، بما في ذلك تنفيذ اتفاقية التجارة الثنائية.وصرحت وزارة الخارجية في سيول أمس بأن "جونغ يون دو" نائب الوزير للاستراتيجية الدبلوماسية والمخابرات قد التقى بـ"جيمس هيلر"، القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية، حيث اتفقا على استمرار التواصل بينهما في المستقبل.وخلال الاجتماع الذي عقد في مقر وزارة الخارجية في سيول، ناقش الجانبان القضايا المعلقة بين البلدين، بما في ذلك تنفيذ تقرير الحقائق المشترك الصادر بعد القمة بين رئيسيْ كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.وأشارت الوزارة إلى أن هذا الاجتماع كان مختلفا عن المشاورات السابقة على مستوى العمل بشأن تنسيق السياسات ذات الصلة بكوريا الشمالية، والتي شاركت فيها عدة وكالات حكومية.وقال "هيلر" للصحفيين إن إمكانية زيارة وفد أمريكي إلى كوريا الجنوبية هذا الشهر لإجراء مفاوضات أمنية قيد المناقشة.