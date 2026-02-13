كوريا الجنوبية تفوز بذهبية وفضية في سباق 1500 متر للتزلج على المسار القصير

Photo : YONHAP News

فازت المتزلجتان على الجليد "كيم غيل لي" و"تشيه مين جيونغ" بالميداليتين الذهبية والفضية في سباق 1500 متر للسيدات في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في "ميلانو-كورتينا" اليوم السبت بتوقيت كوريا.وتغلبت "كيم" على "تشيه" وحصدت ميداليتها الذهبية الثانية وميداليتها الثالثة في ساحة "ميلانو" للتزلج على الجليد في ميلانو في اليوم الأخير من سباقات التزلج على الجليد في دورة الألعاب الأولمبية لهذا العام.وأصبحت "كيم" أول متزلجة كورية جنوبية تفوز بميداليتين ذهبيتين في هذه الدورة، بينما حرمت "تشيه" من الفوز بميداليتها الذهبية الثالثة على التوالي في هذا السباق.وفازت "كورين ستودارد" من الولايات المتحدة بالميدالية البرونزية.وكانت "كيم" قد فازت في وقت سابق بالميدالية البرونزية في سباق 1000 متر للسيدات، ثم تعاونت مع "تشيه" واثنتين أخريات للفوز بالميدالية الذهبية في سباق التتابع 3000 متر للسيدات.وتعد "كيم" هي أول متزلجة كورية جنوبية على المسار القصير تفوز بثلاث ميداليات في أول مشاركة لها في الألعاب الأولمبية منذ زميلتها الحالية "شيم سوك هي" في عام 2014.وأنهت كوريا الجنوبية منافسات التزلج على المسار القصير بفوزها بميداليتين ذهبيتين وثلاث ميداليات فضية وميداليتين برونزيتين.