إقالة وزير إدارة الغابات الكوري من منصبه بعد حادثة قيادة تحت تأثير الكحول

Photo : YONHAP News

تمت إقالة وزير إدارة الغابات الكوري "كيم إين هو" بعد ستة أشهر من توليه منصبه، إثر حادثة قيادة تحت تأثير الكحول.وأصدر الرئيس لي جيه ميونغ قرار إقالة كيم بعد تأكده من ارتكابه مخالفة قانونية جسيمة أثارت قلقا عاما، وفقا لما أفاد به المكتب الرئاسي يوم السبت.ويُزعم أن كيم كان يقود سيارته وهو مخمور واصطدم بمركبتين عند تقاطع طرق في مدينة صونغ نام بمقاطعة كيونغ كي، في حوالي الساعة 10:50 من مساء يوم الجمعة، حيث خلصت الشرطة في موقع الحادث إلى أن نسبة الكحول في دمه كانت مرتفعة بما يكفي لسحب رخصة قيادته.وأكد المكتب الرئاسي أن الحكومة ستتخذ إجراءات صارمة ضد انتهاكات القوانين واللوائح من قبل كبار المسؤولين في مختلف الهيئات الحكومية، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الانضباط في الخدمة العامة وتلبية تطلعات الجمهور.