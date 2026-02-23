كوريا تبحث الوضع بعد إلغاء المحكمة العليا الأمريكية لرسوم ترامب الجمركية

Photo : YONHAP News

أعلن المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية يوم السبت أنه سيُجري مراجعة شاملة لقرار المحكمة العليا الأمريكية ضد الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة دونالد ترامب وموقف واشنطن، وسوف يُتابع عن كثب الإجراءات المستقبلية بما يخدم المصالح الوطنية على أفضل وجه.وعقد مستشار الأمن القومي "وي سونغ لاك" والمساعد الرئاسي لشؤون السياسات "كيم يونغ بوم"، اجتماعا مشتركا بين الوكالات بعد ظهر السبت مع كبار المسؤولين الاقتصاديين ومسؤولي السياسات الخارجية، من أجل تقييم الإجراء اللاحق الذي اتخذته واشنطن بفرض رسوم جمركية عالمية، ولمتابعة ردود فعل الدول الكبرى بعد أن قضت المحكمة العليا الأمريكية بعدم قانونية سياسة الرسوم الجمركية المتبادلة التي انتهجتها إدارة ترامب.واستعرض المشاركون تداعيات قرار المحكمة الأمريكية وناقشوا إجراءات الرد، واتفقوا على متابعة الإجراءات الأمريكية الإضافية عن كثب.كما ستنسق الحكومة الكورية مع الشركات لضمان حصولها على معلومات دقيقة بشأن إمكانية استرداد الرسوم الجمركية المدفوعة مسبقا.وفيما يتعلق بالتشريع الخاص بتنفيذ تعهدات كوريا الجنوبية الاستثمارية للولايات المتحدة، وافق المسؤولون على المضي قدما في الإجراءات التشريعية، بما في ذلك عقد جلسة استماع عامة كما هو مخطط له.