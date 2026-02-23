موسكو تحذر من الرد إذا انضمت سيول لبرنامج الناتو لدعم تسليح أوكرانيا

Photo : YONHAP News

حذرت روسيا من أنها ستتخذ إجراءات انتقامية إذا انضمت كوريا الجنوبية إلى برنامج حلف شمال الأطلنطي، ناتو، لتزويد أوكرانيا بأسلحة أمريكية، بتمويل من الدول الأوربية.ونقل تقرير نشرته وكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس" عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية "ماريا زاخاروفا"، يوم السبت، قولها إنه إذا شاركت سيول في برنامج حلف الناتو، فلن يكون أمام موسكو "خيار سوى ممارسة حقها في الرد"، بما في ذلك اتخاذ إجراءات غير متكافئة.وأضافت زاخاروفا أن أي شكل من أشكال مشاركة كوريا الجنوبية في توريد هذه المواد لن يؤدي إلا إلى تأخير فرص حل الحرب في أوكرانيا، وسيُلحق "بلا شك ضررا لا يمكن إصلاحه" بالعلاقات بين روسيا وكوريا الجنوبية، مما سيقوض من الجهود المبذولة لاستعادة الحوار البناء في شبه الجزيرة الكورية. وأكدت المتحدثة أن موسكو تُقدر النهج الذي اتبعته كوريا الجنوبية حتى الآن، ووصفته بأنه "أساس جوهري لمنع المزيد من التدهور في العلاقات الثنائية، ولإعادة الحوار والتعاون في المستقبل".وكان مسؤول في وزارة الخارجية الكورية الجنوبية قد صرح يوم الجمعة بأن سيول تجري مشاورات مع حلف الناتو بشأن تقديم مختلف أشكال الدعم لأوكرانيا، وأن المشاركة في برنامج الحلف لدعم تسليح أوكرانيا، من بين الخيارات قيد الدراسة. وبموجب هذا البرنامج، تموّل الدول الأعضاء في الناتو شراء أسلحة أمريكية لأوكرانيا. وتفيد التقارير بأن كوريا الجنوبية تدرس تقليص مساهمتها في المعدات غير الفتاكة حتى في حالة المشاركة.