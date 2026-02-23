ارتفاع الائتمان المستحق على الأسر الكورية بـ14 تريليون وون

Photo : YONHAP News

ارتفع إجمالي الائتمان المستحق على الأسر في كوريا الجنوبية خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر من العام الماضي بمقدار 14 تريليون وون، أي ما يعادل حوالي 9.7 مليار دولار أمريكي، مقارنة بالربع الأسبق، مع تباطؤ نمو القروض العقارية في ظل تشديد لوائح الإقراض.وأوضح تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري يوم الجمعة أن الرقم بلغ مستوى قياسيا قدره 1.98 كوادريليون وون في أواخر ديسمبر، بزيادة قدرها 14 تريليون وون.ويشير الائتمان المستحق على الأسر إلى عمليات الشراء الائتمانية والقروض التي تقدمها المؤسسات المالية للأسر.ومن بين إجمالي الائتمان المستحق على الأسر، بلغ الدَيْن القائم 1.85 كوادريليون وون بعد زيادة قدرها 11.1 تريليون وون مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.وفي أعقاب جهود الحكومة لكبح جماح ارتفاع أسعار المساكن، والتي تشمل تشديد قواعد الإقراض، انخفض هامش نمو القروض العقارية من 12.4 تريليون وون في الربع الثالث إلى 7.3 تريليون وون.من جهة أخرى، ارتفعت مشتريات الائتمان بمقدار 2.8 تريليون وون على أساس ربع سنوي لتصل إلى 126 تريليون وون، متراجعة عن ارتفاعها بمقدار 2.9 تريليون وون في الربع الثالث.