23.5 % زيادة في الصادات الكورية في أول 20 يوما من فبراير

Photo : YONHAP News

سحلت قيمة الصادرات الكورية زيادة بنسبة 23.5% في أول 20 يوما من شهر فبراير الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، محققة بذلك أعلى مستوياتها على أساس الفترة المذكورة.وطبقا لتقرير صادر عن هيئة الجمارك الكورية اليوم الاثنين، بلغ إجمالي حجم الصادرات 43.5 مليار دولار في أول 20 يوما من فبراير، بزيادة نسبتها 23.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وزاد متوسط قيمة الصادرات اليومية خلال هذه الفترة بنسبة 47.3%، ليصل إلى 3 مليارات و350 مليون دولار.ويرجع السبب في هذا الارتفاع إلى زيادة قيمة صادرات أشباه الموصلات بنسبة 134.1%، فيما شهدت صادرات السيارات انخفاضا بنسبة 26.6%، وكذلك قطع غيار السيارات والآلات الدقيقة بنسبة 20.7% و18.6% على التوالي.وسجلت الصادرات الكورية زيادة لكل من الصين بنسبة 30.8%، والولايات المتحدة بنسبة 21.9%، وفيتنام بنسبة 17.6%، والاتحاد الأوربي بنسبة 11.4%، وتايوان بنسبة 76.4%.أما قيمة الواردات الكورية فزادت بنسبة 11.7%، لتصل إلى 38.6 مليار دولار، مما أدى إلى فائض تجاري قدره 4.9 مليار دولار.