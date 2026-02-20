سيول تواصل إجراء مشاورات مع واشنطن لضمان عدم تضرر الصادرات الكورية

Photo : YONHAP News

صرح وزير الصناعة والتجارة والطاقة الكوري "كيم جونغ كوان" بأن كوريا الجنوبية سوف تواصل إجراء مشاورات ودية مع الإدارة الأمريكية من أجل ضمان عدم تضرر ظروف الصادرات الكورية للولايات المتحدة رغم التغيرات في سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية.جاء ذلك بعد أن قد قضت المحكمة العليا الأمريكية بعدم قانونية سياسة الرسوم الجمركية المتبادلة التي انتهجتها إدارة الرئيس "دونالد ترامب"، الذي أعلن يوم السبت الماضي ردا على ذلك أنه سيرفع الرسوم الجمركية العالمية الجديدة إلى 15%، وذلك بعد أقل من يوم من إعلانه فرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10%.وأعرب الوزير "كيم" عن قلقه قائلا إنه من المتوقع أن تستمر سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية بصورة هجومية من خلال وسائل بديلة متنوعة، منها المادة 122 والمادة 301 من قانون التجارة، رغم صدور حكم يقضي بعدم قانونيتها.وأضاف أنه من المتوقع أيضا أن تتزايد حالة عدم اليقين في البيئة التجارة العالمية بدرجة أكبر.وقال "كيم" إن الحكومة الكورية ستواصل، استنادا إلى مبدأ تعظيم المصلحة الوطنية، إجراء مشاورات ودية مع الجانب الأمريكي لضمان عدم الإخلال بتوازن المصالح الذي يتم تأمينه من خلال اتفاقية الرسوم الجمركية بين كوريا والولايات المتحدة، ولتقليل التأثيرات السلبية على الشركات الكورية.