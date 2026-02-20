كوريا تتوقع تأثيرا محدودا لقرار المحكمة العليا الأمريكية على السوق العالمية

Photo : YONHAP News

قالت حكومة كوريا الجنوبية إن قرار المحكمة العليا الأمريكية بإلغاء الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، كان له تأثير محدود على الأسواق العالمية، إلا أن المخاطر الخارجية لا تزال قائمة.وقيمت الحكومة تداعيات القرار اليوم الاثنين خلال اجتماع برئاسة نائب وزير المالية "لي هيونغ إيل"، وحضور مسؤولين من البنك المركزي، ووزارة الصناعة والتجارة والطاقة، ولجنة الخدمات المالية، وهيئة الرقابة المالية.وأشار المشاركون في الاجتماع إلى أن أسواق الأسهم الأمريكية والأوربية شهدت ارتفاعا يوم الجمعة الماضي الذي صدر فيه القرار، بينما ظل مؤشر الدولار مستقرا، مما يوحي بأن التأثير المباشر على الأسواق العالمية قد تم احتواؤه.ومع ذاك، أشاروا إلى أن المخاطر الخارجية، ومنها فرض الحكومة الأمريكية رسوما جمركية بنسبة 10% على العالم بأسره فور صدور الحكم، ثم إعلانها عن زيادة إلى 15% في اليوم التالي، إلى جانب الصراعات الجيوسياسية، لا تزال قائمة.