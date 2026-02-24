لجنة برلمانية تُقر مشروع قانون لتعديل قانون الاستفتاء في خطوة نحو تغيير دستوري

Photo : YONHAP News

وافقت لجنة برلمانية دائمة على مشروع قانون لتعديل قانون الاستفتاء في كوريا، بحيث يُمكن إجراء استفتاء لتعديل الدستور بالتزامن مع الانتخابات المحلية المقرر لها يوم 3 يونيو القادم.ومرر الحزب الديمقراطي الحاكم مشروع القانون عبر لجنة الإدارة العامة والأمن في البرلمان أمس الاثنين، في حين قاطع حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي ذلك التصويت احتجاجا على طرح مشروع القانون دون مراجعته من قبل لجنة فرعية.ويُعدّ السعي لتعديل هذا القانون خطوة طال انتظارها، وتأتي في أعقاب قرار المحكمة الدستورية عام 2014 الذي قضى بعدم دستورية حصر حق التصويت للكوريين المغتربين بالمسجلين كمقيمين أو من لديهم عنوان مسجل في كوريا.كما يُعتبر هذا التعديل خطوة ضرورية في مسيرة تعديل الدستور، بعد أن دعا رئيس البرلمان "او وان شيك" النوابَ إلى مراجعة القانون وإجراء استفتاء بالتزامن مع الانتخابات المحلية القادمة.وينص مشروع القانون على منح حق التصويت لجميع الكوريين الجنوبيين المسجلين في قائمة الناخبين المغتربين، كما ينص على أن تُعالج طلبات تسجيل الغائبين المغتربين وطلبات تسجيل الناخبين المغتربين وفقا للمعايير المنصوص عليها في قانون انتخابات الموظفين العموميين.كما سيتم تخفيض الحد الأقل لسن التصويت من 19 عاما إلى 18 عاما.