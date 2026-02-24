كوسبي يتجاوز 5900 نقطة لأول مرة ويغلق عند مستوى قياسي جديد

Photo : YONHAP News

تجاوز المؤشر الرئيسي لأسعار الأسهم الكورية، كوسبي، مستوى 5900 نقطة لأول مرة خلال جلسة التداول أمس الاثنين، قبل أن يقلص مكاسبه إلى مستوى 5840 نقطة.ومع ذلك، ارتفع المؤشر بنسبة 0.65% ليغلق عند رقم قياسي جديد بلغ 5846.09 نقطة، متجاوزا الرقم القياسي السابق الذي سُجل يوم الجمعة.وجاء هذا الافتتاح القوي بعد أن أنهت جميع مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية الثلاثة الأسبوع الماضي على ارتفاع، عقب قرار المحكمة العليا الأمريكية بإلغاء الرسوم الجمركية العالمية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.وعلى الرغم من استمرار حالة عدم اليقين، إلا أن زوال الغموض في البداية كان بمثابة محرك رئيسي لارتفاع السوق.ومن ناحية أخرى، انخفض مؤشر كوسداك، الذي يضم شركات التكنولوجيا بشكل أساسي، بنسبة 0.17%، ليغلق عند 1151.99 نقطة.