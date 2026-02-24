كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تنسقان تفاصيل مناورات فريدوم شيلد

Photo : KBS News

صرحت السلطات العسكرية في كوريا الجنوبية أنها تنسق مع نظيرتها الأمريكية تفاصيل مناورات "فريدوم شيلد" العسكرية المشتركة.وأوضح مدير إدارة الشؤون العامة في هيئة الأركان المشتركة في سيول "جانغ دو يونغ"، أمس الاثنين، بأن البلدين يناقشان بشكل مكثف موعد وكيفية إجراء المناورات، بالإضافة إلى نطاقها، وأضاف أن هيئة الأركان المشتركة ستصدر بيانا فور التوصل إلى اتفاقات.وجاءت تصريحات جانغ ردا على سؤال حول ما إذا كان هناك خلاف بين سيول وواشنطن بشأن تأجيل أو تقليص التدريبات الميدانية التي تُعتبر حساسة بالنسبة لكوريا الشمالية.وفي وزارة الدفاع، صرحت المتحدثة باسم الوزارة "تشونغ بين نا" بأن مناورات "فريدوم شيلد" ستُجرى في مارس كما هو مخطط لها، موضحة أنها ستركز على التحقق من القدرات العملياتية الكاملة لقيادة القوات المشتركة المستقبلية، وهو شرط أساسي لكي تتولى كوريا الجنوبية قيادة العمليات الحربية من الولايات المتحدة خلال فترة ولاية الحكومة الحالية.وجاءت تصريحات السلطات العسكرية في ظل تكهنات بعض المراقبين بإمكانية تقليص التدريبات الميدانية لخلق جو من المصالحة بين الكوريتين.