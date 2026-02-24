البنك المركزي الكوري يتوقع نموا اقتصاديا أفضل مدفوعا بقطاع أشباه الموصلات

Photo : YONHAP News

أعرب محافظ البنك المركزي الكوري عن توقعاته بأن يشهد الاقتصاد المحلي تحسنا ملحوظا هذا العام مقارنة بالعام الماضي، وذلك بفضل تحسن ثقة المستهلكين وارتفاع الصادرات نتيجة للطلب المتزايد على أشباه الموصلات. وقدّم محافظ البنك المركزي الكوري "ري تشانغ يونغ" هذه التوقعات أمس الاثنين خلال حديثه أمام أعضاء لجنة المالية والتخطيط الاقتصادي في البرلمان. وكان البنك المركزي الكوري قد قال في توقعاته الأخيرة الصادرة في نوفمبر إن الاقتصاد سينمو بنسبة 1.8% في عام 2026، بعد نمو بنسبة 1% في العام الماضي.وأشار ري إلى وجود عوامل خطر محتملة، مثل اتجاهات أسعار النفط العالمية وزيادة تقلبات أسواق الصرف الأجنبي. وقال إن الإجراءات المتخذة لتحقيق استقرار العرض والطلب على العملات الأجنبية في نهاية العام الماضي قد خففت من ضعف الوون الكوري مقابل الدولار الأمريكي، لكنه أوضح أنه لا يزال يتأثر بتحركات الدولار والين الياباني. كما أشار ري إلى الارتفاع الحاد في أسعار الأسهم، مدفوعا بالطلب على منتجات الذكاء الاصطناعي، والذي شهد مزيدا من التقلبات وسط مخاوف متزايدة بشأن الإنفاق المفرط في هذا القطاع وتأثيراته السلبية على الصناعات القائمة. وأضاف ري أن البنك المركزي الكوري أبقى على سعر الفائدة الرئيسي عند 2.5% منذ العام الماضي مراعاة لهذه الظروف الاقتصادية. واستنادا إلى تقييم شامل للوضع الاقتصادي والتضخم والاستقرار المالي، قال ري إن البنك سيقرر اتجاه السياسة النقدية آخذا في الاعتبار جميع عوامل عدم اليقين الداخلية والخارجية. ومن المقرر أن يعقد مجلس السياسات النقدية التابع للبنك المركزي اجتماعه القادم لتحديد سعر الفائدة يوم الخميس.