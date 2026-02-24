السفارة الروسية تقلل من شأن مخاوف سيول بشأن لافتة كُتب عليها النصر لنا

Photo : YONHAP News

رفضت السفارة الروسية في سيول مخاوف الحكومة الكورية الجنوبية بشأن لافتة كبيرة معلقة على مبناها تحمل عبارة "النصر لنا".وأوضحت السفارة، أمس الاثنين، أنها علّقت تلك اللافتة احتفالا بيوم الدبلوماسيين ويوم المدافعين عن الوطن، اللذيْن تحتفل بهما روسيا في شهر فبراير، مشيرة إلى أن تعليق مواد ترويجية كاللافتات في مبانيها ممارسة شائعة.وأكدت السفارة أن العبارة المكتوبة على اللافتة تهدف إلى الاحتفاء بهزيمة روسيا لألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية، وأنها عبارة مألوفة لدى الشعب الروسي.وأضافت أنها تعتقد أن اللافتة لا تُسيء إلى مشاعر أحد عند مراعاة السياق التاريخي.وأعلنت السفارة أنها تعتزم إزالة اللافتة بعد انتهاء الفعاليات التذكارية.وكانت وزارة الخارجية في سيول قد أعربت للسفارة عن مخاوفها من أن تُثير اللافتة توترات غير ضرورية بين المواطنين الكوريين الجنوبيين، أو بين الدول الأخرى التي لديها بعثات دبلوماسية في كوريا الجنوبية، نظرا لأن الحرب الروسية الأوكرانية مستمرة منذ ما يقرب من أربع سنوات.