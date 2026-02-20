ترامب يحذّر الدول التي تتلاعب بقرار المحكمة بشأن الرسوم الجمركية

Photo : YONHAP News

حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شركاء بلاده التجاريين من أنهم قد يواجهون "رسوما جمركية أعلى" إذا حاولوا استغلال قرار المحكمة العليا الأمريكية الذي أبطل الرسوم الجمركية المتبادلة.وفي منشور كتبه على مواقع التواصل الاجتماعي أمس الاثنين، حذر ترامب من أن أي دولة ترغب في "التلاعب" بقرار المحكمة، الذي وصفه بـ"السخيف"، وخاصة تلك الدول التي استغلت الولايات المتحدة لسنوات، سوف تواجه رسوما جمركية أعلى بكثير من تلك التي وافقت عليها مؤخرا.وقد فُسرت تصريحاته على أنها تحذير للدول التي أبرمت اتفاقيات تجارية مع واشنطن، وتعهدت باستثمارات أمريكية واسعة النطاق أو شراء سلع أمريكية مقابل تخفيض الرسوم الجمركية، بعدم التراجع عن التزاماتها.وأضاف ترامب عبارة "على المشتري الحذر"، مُلمحا إلى أن مسؤولية أي انهيار للاتفاقيات التجارية تقع على عاتق الأطراف الأخرى.كما أكد ترامب في منشور منفصل أنه بصفته رئيسا، ليس مُلزما بالعودة إلى الكونغرس للحصول على موافقة على الرسوم الجمركية.وجاء هذا التحذير بعد أن أعلن ترامب يوم السبت أنه سيفرض رسوما جمركية عالمية بنسبة 15%، ارتفاعا من 10% التي أعلنها في اليوم السابق بعد أن ألغت المحكمة العليا معظم رسومه الجمركية.