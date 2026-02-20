ارتفاع معنويات المستهلكين في كوريا للشهر الثاني على التوالي

Photo : YONHAP News

تحسنت معنويات المستهلكين في كوريا الجنوبية للشهر الثاني على التوالي خلال شهر فبراير الجاري.ووفقا لمسح اتجاهات المستهلكين الصادر عن البنك المركزي الكوري، والذي نُشر اليوم الثلاثاء، ارتفع مؤشر معنويات المستهلكين المركب بمقدار 1.3 نقطة مقارنة بشهر يناير ليصل إلى 112.1 نقطة في فبراير.وتدل قراءة المؤشر بأكثر من 100 نقطة على أن عدد المتفائلين يفوق عدد المتشائمين.وارتفع المؤشر الذي يقيس التوقعات الاقتصادية للمستهلكين للأشهر الستة القادمة بمقدار أربع نقاط ليصل إلى 102 نقطة، بينما ارتفع المؤشر الذي يقيم الأوضاع الاقتصادية الحالية بمقدار خمس نقاط مقارنة بالشهر الماضي ليصل إلى 95 نقطة.وفي المقابل، انخفض المؤشر الذي يعكس توقعات المستهلكين لأسعار المنازل خلال العام القادم، مقارنة بالمستويات الحالية، بمقدار 16 نقطة مقارنة بالشهر الماضي ليصل إلى 108 نقاط، وهو أكبر انخفاض منذ يوليو 2022، عندما بدأت أسعار المنازل بالانخفاض وسط ارتفاع أسعار الفائدة.