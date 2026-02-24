الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

الاقتصادية

ارتفاع أسعار المنتجين في كوريا للشهر الخامس على التوالي

Write: 2026-02-24 11:11:49

Photo : YONHAP News

ارتفعت أسعار المنتجين في كوريا الجنوبية للشهر الخامس على التوالي خلال شهر يناير الماضي، مدفوعة بارتفاع أسعار المنتجات الزراعية والصناعية.
وأوضح تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الثلاثاء أن مؤشر أسعار المنتجين، وهو مؤشر رئيسي للتضخم المستقبلي، ارتفع بنسبة 0.6% ليصل إلى 122.5 نقطة في يناير مقارنة بالشهر الأسبق. ويمثل هذا الرقم خامس ارتفاع شهري متتالٍ.
كما ارتفعت أسعار المنتجات الزراعية والحرجية والسمكية بنسبة 0.7% في يناير مقارنة بالشهر الأسبق. وارتفعت أسعار السلع الصناعية بنسبة 0.6%، مدفوعة بارتفاع بنسبة 3% في منتجات المعادن الأساسية، وارتفاع بنسبة 1.8% في أجهزة الكمبيوتر والإلكترونيات والمعدات البصرية.
وارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 0.7%، مدفوعة بشكل رئيسي بزيادة نسبتها 4.7% في قطاع الخدمات المالية والتأمينية.
