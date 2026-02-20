ترقية شقيقة الزعيم الكوري الشمالي لمنصب مدير قسم في حزب العمال

Photo : YONHAP News

تمت ترقية "كيم يو جونغ" شقيقة الزعيم الكوري الشمالي إلى منصب مدير قسم في حزب العمال الحاكم، وهو منصب يعادل منصب الوزير في كوريا الجنوبية، كما أعيد انتخابها كعضوة مرشحة في المكتب السياسي للحزب.وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم إنه تم إجراء انتخابات المكتب السياسي واللجنة الدائمة للمكتب السياسي، كما تم تعيين مديري أقسام الحزب، خلال الاجتماع الموسع الأول للدورة التاسعة للجنة المركزية للحزب، أمس الاثنين.ولم يوضح التقرير القسم الذي ستتولى كيم رئاسته.يشار إلى أنها كانت تشغل سابقا منصب نائبة مدير قسم الدعاية والإعلان.وفيما يتعلق باللجنة الدائمة للمكتب السياسي، فقد ضمت إلى جانب "كيم جونغ أون" كلا من " باك تيه سونغ" رئيس الوزراء الحالي، و"جو يونغ وان" سكرتير التنظيم الحالي للحزب.وأضاف التقرير أن الجلسة العامة شهدت مناقشات حول جدول الأعمال الذي يتضمن "تعديل مجموعة شعارات اللجنة المركزية للحزب وتفسير ميثاق الحزب".وكانت كوريا الشمالية قد تبنت في اليوم السابق قرارا بشأن تعديل ميثاق الحزب، إلا أنها لم تكشف بعد عما إذا كان قد تم النص صراحة على سياسة "الدولتين المتعاديتين" تجاه كوريا الجنوبية في الميثاق الجديد أم لا.