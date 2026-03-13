واشنطن تطلق تحقيقا بموجب المادة 301 بشأن كوريا الجنوبية و59 دولة أخرى

أطلقت الولايات المتحدة تحقيقات بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974 لتحديد ما إذا كانت 60 دولة قد فشلت في منع استيراد السلع المنتجة بالعمل القسري.وفي بيان صدر أمس الخميس، قال مكتب الممثل التجاري الأمريكي إن الدول الخاضعة للتحقيق تشمل كوريا الجنوبية والصين واليابان والاتحاد الأوربي والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا.وقال المكتب إنه سينظر فيما إذا كانت الحكومات المعنية قد اتخذت خطوات كافية لحظر استيراد السلع المنتجة بالعمل القسري، وفي الآثار المحتملة لمثل هذه الواردات على العمال والشركات الأمريكية.وقال الممثل التجاري الأمريكي "جيميسون غرير" إن فشل الحكومات في اتخاذ إجراءات صارمة ضد هذه الشحنات أجبر العمال والشركات الأمريكية على التنافس مع المنتجين الأجانب الذين قد يتمتعون بميزة مصطنعة.وتأتي هذه التحقيقات في الوقت الذي تضغط فيه إدارة "ترامب" لفرض رسوم إضافية بعد أن ألغت المحكمة العليا الأمريكية الرسوم الطارئة الشاملة التي أعلن عنها "ترامب" في العام الماضي.وفي وقت سابق من الأسبوع، أعلن "غرير" أن واشنطن ستحقق فيما إذا كانت كوريا الجنوبية و15 بلدا آخر قد تصرفت بطريقة "غير معقولة" أو "تمييزية" و"أثقلت أو قيدت" التجارة الأمريكية بموجب المادة 301.