الرئيس الكوري يحث المواطنين على الإبلاغ عن المخالفين لسقف أسعار النفط

حث الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" الجمهور على الإبلاغ عن المخالفين لسقف الأسعار الذي فرضته الحكومة على أسعار النفط.وفي رسالة نشرها على منصة "إكس" اليوم الجمعة، قال "لي" إن سقف الأسعار تم تطبيقه بدءا من الساعة 12 من صباح اليوم في محاولة للحد من ارتفاع أسعار النفط الناجم عن الأزمة في الشرق الأوسط.وشدد الرئيس على أهمية المراقبة العامة لضمان عدم جني الشركات أرباحا مفرطة وغير عادلة وسط حالة عدم الاستقرار.وفي وقت سابق، فرضت الحكومة الكورية سقفا على أسعار البنزين والديزل والكيروسين التي تزود بها مصافي النفط محطاتِ الوقود.وتم تحديد الحد الأعلى للسعر عند 1724 وون للتر الواحد من البنزين، و1713 وون للديزل، و1320 وون للكيروسين.