كوريا الشمالية تعقد اجتماعا لمجلس الشعب الأعلى يوم 22 مارس

صرحت كوريا الشمالية بأنها ستعقد الاجتماع الأول لمجلس الشعب الأعلى الخامس عشر يوم الأحد القادم، 22 مارس.جاء ذلك في تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم، حيث أعلنت اللجنة الدائمة لمجلس الشعب عن عقد الاجتماع في العاصمة بيونغ يانغ.ومن المتوقع أن يتم في ذلك الاجتماع مناقشة انتخاب الوزراء، وانتخاب أعضاء المراكز القيادية الوطنية، ومؤتمر مجلس الشعب، وتعديل وتكميل الدستور الاشتراكي، وتنفيذ الخطة الخمسية للتنمية الاقتصادية الوطنية، وتسوية تنفيذ ميزانية الدولة لعام 2025، وميزانية الدولة لعام 2026.الجدير بالذكر أن مجلس الشعب الأعلى يعد بمثابة السلطة الأعلى في كوريا الشمالية دستوريا، حيث يصادق على قرارات حزب العمال الحاكم.وكانت كوريا الشمالية قد أعلنت مسبقا أن مسألة تعديل الدستور ستُطرح خلال ذلك الاجتماع، وبالتالي تتركز الأنظار على ما إذا كانت ستتخذ خطوات ملموسة لترسيخ مفهوم "الدولتان المتعاديتان"، بشأن العلاقات بين الكوريتين، بشكل قانوني.كما يسود الترقب حول ما إذا كان الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" سيكشف عن مواقف إضافية تتعلق بالعلاقات الخارجية من خلال خطاب سياسي أو وسائل أخرى.