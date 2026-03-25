المحكمة الدستورية ترفض جميع الالتماسات التي طعنت في أحكامها

Photo : KBS News

رفضت المحكمة الدستورية جميع الالتماسات الستة والعشرين التي طعنت في أحكامها لأسباب دستورية، وذلك في أول مراجعة تمهيدية منذ بدء العمل بالنظام الجديد في 12 مارس.وأعلنت المحكمة الدستورية ذلك أمس الثلاثاء، موضحة أنه تم تقديم 153 التماسا حتى اليوم السابق. ومن بين هذا العدد، لم تجتز أي قضية المراجعة التمهيدية ولم تُحال إلى هيئة المحكمة بكامل هيئتها.وعند رفع دعوى أمام المحكمة الدستورية، تَعقد هيئة قضائية مختصة مراجعة تمهيدية لتحديد ما إذا كانت القضية تستوفي الشروط القانونية. وإذا تبين أن الالتماس غير قانوني، تقوم الهيئة برفضه دون المضي قدما في مراجعة موضوعية.وقد رُفضت سبع عشرة قضية لعدم استيفائها شروط الالتماس، بينما رُفضت خمس قضايا لعدم الالتزام بالموعد النهائي للتقديم.