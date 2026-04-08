كوريا الجنوبية تسجل أكبر فائض في حسابها الجاري على الإطلاق

سجلت كوريا الجنوبية أكبر فائض شهري في حسابها الجاري على الإطلاق، بقيمة 23.19 مليار دولار أمريكي في فبراير الماضي، مدفوعا بازدهار الصادرات بقيادة انتعاش قطاع أشباه الموصلات.وأوضح تقرير تضمن بيانات أولية صدر عن البنك المركزي الكوري اليوم الأربعاء، أن الفائض استمر للشهر الرابع والثلاثين على التوالي، وهي ثاني أطول فترة منذ بداية الألفية.كما حقق فائض حساب السلع مستوى قياسيا جديدا، حيث وصل إلى 23.36 مليار دولار أمريكي، مع ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 29.9% على أساس سنوي لتصل إلى 70.37 مليار دولار أمريكي، بينما ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 4% لتصل إلى 47 مليار دولار.وقفزت قيمة شحنات أشباه الموصلات بنسبة 157.9%، بينما زادت شحنات ملحقات الكمبيوتر بنسبة 183.6%. وسجل حساب الخدمات عجزا قدره 1.86 مليار دولار، مدفوعا بزيادة السفر إلى الخارج.