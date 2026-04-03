كوريا الشمالية تجري تجربة إطلاق صاروخ باليستي تكتيكي مزود بقنبلة عنقودية

أعلنت كوريا الشمالية أنها أجرت تجربة إطلاق صاروخ باليستي تكتيكي مزود بقنبلة عنقودية لإثبات قدرة الصاروخ على ضرب الأهداف بقوة تدميرية فائقة.وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الخميس إن الصاروخ أرض-أرض من طراز "هوا صونغ 11 كا"، المزود بقنبلة عنقودية، أُطلق بين يومي الاثنين والأربعاء خلال اختبار لـ"أنظمة أسلحة مهمة".وأضاف التقرير أن عمليات الإطلاق التجريبية أثبتت أن الصاروخ قادر على "تدمير" أهداف في منطقة تتراوح مساحتها بين 6.5 و7 هكتارات بقوة فائقة.كما تم اختبار موثوقية نظام متنقل للصواريخ المضادة للطائرات قصيرة المدى، والذي يشير المراقبون إلى أنه قد يكون القذيفة المجهولة التي أطلقتها كوريا الشمالية يوم الثلاثاء وسقطت بعد ظهور خلل فيها في أثناء الطيران.وفي سيول، قالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أمس الأربعاء إن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه البحر الشرقي صباح الأربعاء، وتلاها إطلاق آخر في فترة بعد الظهر.