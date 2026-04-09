سيول تأمل في أن تساعد زيارة وزير خارجية الصين لكوريا الشمالية في تخفيف التوتر

أعربت حكومة كوريا الجنوبية عن أملها في أن تساعد التبادلات بين كوريا الشمالية والصين في تخفيف التوتر في شبه الجزيرة الكورية، حيث من المقرر أن يزور وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" كوريا الشمالية هذا الأسبوع.وقال مسؤول في وزارة الخارجية في سيول أمس الأربعاء إن الحكومة تراقب عن كثب التطورات المتعلقة بشؤون شبه الجزيرة الكورية، بما في ذلك العلاقات بين بيونغ يانغ وبكين. وأضاف أن سيول تتواصل عن كثب مع بكين عبر القنوات الدبلوماسية بشأن قضايا شبه الجزيرة الكورية.وفي وقت سابق من اليوم، قال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن "وانغ يي" سيزور كوريا الشمالية يومي الخميس والجمعة بدعوة من بيونغ يانغ.وسوف تكون هذه أول زيارة يقوم بها "وانغ" إلى كوريا الشمالية منذ سبتمبر 2019.