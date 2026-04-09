سلطات ديجون تطلق عملية بحث بعد هروب ذئب من حديقة حيوانات

تبحث السلطات في مدينة "ديجون" عن ذئب هرب من حديقة حيوانات في متنزه ترفيهي محلي.وقالت حكومة مدينة "ديجون" الحضرية إن الذئب هرب من حظيرته في "ديجون اوه ورلد" في حوالي الساعة 9:30 من صباح أمس الأربعاء.ويبدو أن الذئب غادر المتنزه الترفيهي في حوالي الساعة 11:30 صباحا، بعد أن تجول في الأنحاء لمدة ساعتين تقريبا.وشوهد الحيوان على الطرق العامة في المناطق المحيطة في حوالي الساعة 1:10 ظهرا.ويبلغ وزن الذئب الذكر البالغ من العمر عامين حوالي 30 كيلوغراما، ويُعتقد أنه هرب بعد أن تمكن من عمل حفرة أسفل سياج قفصه والانزلاق عبرها.وقد أرسلت سلطات المدينة رسائل نصية لتنبيه الجمهور بهروب الذئب.وقالت التقارير إن الذئب شوهد أيضا بالقرب من مدرسة ثانوية تقع على بعد حوالي 1.6 كيلومتر من المتنزه الترفيهي.