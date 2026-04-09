مساعد ترامب يقول إن الفرصة قائمة لعقد قمة مع كوريا الشمالية هذا الخريف

Photo : YONHAP News / Asan Institute for Policy Studies

قال "فريد فليتز" نائب رئيس معهد سياسة "أمريكا أولا"، إن هناك فرصة جيدة لعقد قمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في الخريف القادم.وأدلى "فليتز"، الذي يُعتبر المستشار غير الرسمي للرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في الشؤون الخارجية والأمنية، بهذه التصريحات أمس الأربعاء خلال مؤتمر صحفي في سيول عُقد على هامش مؤتمر "آسان بلينوم 2026".ومع ذلك، لم يذكر "فليتز" تفاصيل احتمالية انعقاد مثل هذه القمة بالفعل، لكنه قال إن واشنطن تقيّم بشكل إيجابي تقرير وكالة المخابرات الكورية الجنوبية الذي أكد أن كوريا الشمالية لم تتدخل بشكل مباشر في الحرب الإيرانية.وأقر "فليتز" بأن الولايات المتحدة منشغلة حاليا بالشرق الأوسط وفنزويلا، لكنه قال إنه يعتقد أن "ترامب" لا يزال يرغب في عقد قمة مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".