إلغاء وتأجيل عشرات الرحلات الجوية من وإلى جزيرة جيجو بسبب سوء الأحوال الجوية

تم إلغاء أو تأجيل عشرات الرحلات الجوية من وإلى جزيرة "جيجو" السياحية الواقعة في أقصى جنوب كوريا الجنوبية اليوم الخميس، بسبب هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية.وأوضحت شركة المطارات الكورية أنه تم إلغاء 82 رحلة جوية داخلية و6 رحلات جوية دولية من وإلى الجزيرة حتى الساعة 9 صباحا، كما تم تأجيل 23 رحلة جوية داخلية أخرى.واضطرت رحلة واحدة من مطار "كيم بو" الدولي وأخرى من مطار "شنغهاي بودونغ" الدولي إلى تغيير مسارها بعد صدور تحذيرات من الرياح القوية في مطار "جيجو" الدولي.وبموجب تنبيهات الأمواج الصادرة للمياه الواقعة إلى الجنوب من "جيجو"، تم تعليق تشغيل 3 من أصل 9 عبّارات ركاب تربط الجزيرة بمناطق أخرى، وكذلك جميع السفن التي تربط جزيرة "جيجو" الرئيسية بالجزر المجاورة.وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الكورية هطول أمطار تصل معدلاتها إلى 250 مليمترا على الأقل في المناطق الجبلية في "جيجو" حتى يوم الجمعة، و120 مليمترا على الأقل على طول الساحل الجنوبي للبلاد، و60 مليمترا في المناطق الوسطى.