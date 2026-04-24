متوسط أسعار الديزل يتجاوز 2000 وون بعد فرض الجولة الرابعة من سقف الأسعار

Photo : YONHAP News

واصل متوسط أسعار البنزين والديزل في كوريا الجنوبية ارتفاعه اليوم الجمعة، بعد أن فرضت الحكومة الجولة الرابعة من الحدود القصوى لأسعار المنتجات البترولية لمصافي التكرير، وذلك بهدف الحد من ارتفاع تكاليف النفط المرتبطة بأزمة الشرق الأوسط.وأوضح تقرير نشره نظام معلومات شركة النفط الوطنية الكورية، أوبينت، أنه حتى الساعة 9 صباحا، ارتفع متوسط أسعار البنزين بمقدار 0.4 وون، ليصل إلى 2602 وون للتر الواحد، أي حوالي دولار أمريكي واحد و35 سنتا.كما ارتفع متوسط أاسعر الديزل بمقدار 0.2 وون، ليصل إلى 2000 وون للتر الواحد، متجاوزا مستوى ألفيْ وون للمرة الأولى منذ ثلاثة أعوام وتسعة أشهر.وفي سيول، حيث تكون الأسعار عادة هي الأعلى في كوريا، قفز متوسط أسعار البنزين إلى ألفين و43.6 وون، والديزل إلى ألفين و30.6 وون.