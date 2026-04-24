فريق التحقيقات الخاص يطالب بسجن يون 30 عاما في قضية الطائرات بدون طيار

طلب ممثلو الادعاء حكما بالسجن لمدة 30 عاما على الرئيس السابق "يون صوك يول"، زاعمين أنه أمر بعملية سرية بطائرات بدون طيار فوق كوريا الشمالية في عام 2024 في محاولة لإثارة الانتقام وتبرير إعلانه حالة الطوارئ للأحكام العرفية.وسعى فريق التحقيقات الخاص في القضية إلى إصدار حكم مشدد أمام محكمة منطقة سيول المركزية اليوم الجمعة، حيث قال إن يون قاد الجريمة بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة في ذلك الوقت، مشددا على أن أفعاله المزعومة أضرت بشدة بالمصالح العسكرية للبلاد وشكلت خطرا حقيقيا على الأمن القومي.كما طلب الفريق إصدار حكم بالسجن لمدة 25 عاما على وزير الدفاع السابق كيم يونغ هيون، الذي يواجه نفس الاتهامات.ويواجه يون وأعضاء آخرون في إدارته اتهامات بإصدار أوامر بتنفيذ عملية بطائرات بدون طيار فوق بيونغ يانغ في أكتوبر 2024 لاستفزاز كوريا الشمالية عسكريا، بهدف تبرير إعلان الأحكام العرفية في ديسمبر التالي.