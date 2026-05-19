14 تريليون وون زيادة في الديون الأسرية في كوريا خلال الربع الأول من هذا العام

Photo : YONHAP News

شهدت الديون الأسرية في كوريا الجنوبية خلال الربع الأول من هذا العام زيادة بمقدار 14 تريليون وون مقارنة بالربع الأسبق.وحسب تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الثلاثاء، بلغت قيمة الديون الأسرية 1993.1 تريليون وون على أساس الربع الأول من هذا العام، بزيادة مقدارها 14 تريليون وون مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي.وأشار التقرير إلى أن الديون المرتبطة بالعقارات سجلت ارتفاعا بمقدار 8.1 تريليون وون، فيما زادت الديون الأخرى بقيمة 4.8 تريليون وون.وبحسب المؤسسات المالية، ارتفعت الديون الأسرية لدى مؤسسات الإيداع غير المصرفية، مثل بنوك الادخار والتمويل التعاوني، بمقدار 8.2 تريليون وون بسبب زيادة الديون المرتبطة بالعقارات. كما سجلت المؤسسات المالية الأخرى، مثل شركات التأمين والبطاقات الائتمانية زيادة بقيمة 5 تريليونات وون، فيما انخفضت الديون الأسرية المرتبطة بالعقارات لدى البنوك بقيمة 200 مليار وون.