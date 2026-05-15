كوريا الجنوبية تؤكد في تقرير رسمي على التعايش السلمي مع كوريا الشمالية

أعلنت حكومة كوريا الجنوبية أنها تنتهج رسميا سياسة التعايش السلمي مع كوريا الشمالية.وأوضحت الوزارة التوحيد الوطني في سيول في تقريرها الرسمي لسياسات التوحيد لعام 2026 الصادر أمس الثلاثاء، موقفها الداعي إلى ضرورة تحويل العلاقات بين الكوريتين إلى سياسة التعايش السلمي، وأكدت أنها هي الجهة المسؤولة عن سياسة التعايش السلمي في شبه الجزيرة الكورية، وأن وضع استراتيجية تنفيذية لهذه السياسة يعد من واجبات ومسؤوليات الوزارة.وأكدت الوزارة أن الاعتراف بالكوريتين كـ"دولتين مسالمتين" هي استراتيجية تنفيذية لتحقيق هدف تلك السياسة، وهو "إضفاء الطابع المؤسسي على التعايش السلمي بين كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية".كما شددت أيضا على أن مفهوم الدولتين السلميتين لا يعني الاعتراف بكوريا الشمالية كدولة مستقلة.