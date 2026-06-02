توقعات بهطول أمطار غزيرة على جزيرة جيجو والمناطق الجنوبية

من المتوقع هطول أمطار غزيرة على المناطق الجنوبية وجزيرة جيجو اليوم الثلاثاء.وحسب تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية، من المتوقع هطول أكثر من 80 ملليمترا من الأمطار على مقاطعتيْ جنوب جولا وجنوب كيونغ سانغ، وأكثر من 120 ملليمترا في المناطق الجبلية بجزيرة جيجو، مع احتمال هطول أمطار غزيرة جدا خلال ساعات الصباح الباكر.وسوف تتراوح درجات الحرارة الصغرى صباح اليوم الثلاثاء بين 13 و20 درجة مئوية، بينما ستصل درجات الحرارة العظمى بعد الظهر إلى ما بين 23 و33 درجة مئوية، مما يجعله أحد أكثر أيام السنة حرارة حتى الآن في العديد من المناطق.وفي سيول، ستنخفض درجات الحرارة إلى 18 درجة مئوية صباحا قبل أن ترتفع إلى 33 درجة مئوية بعد الظهر.أمّا يوم الغد الأربعاء، وهو يوم الانتخابات المحلية، فسوف تتحول السماء تدريجيا إلى غائمة في جميع أنحاء البلاد، مع احتمال هطول أمطار متفرقة في أجزاء من المناطق الداخلية لمقاطعتي كيونغ سانغ وجولا.