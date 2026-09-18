سيول تطالب أوكرانيا بالاعتذار عن الكشف عن تسليم أسري حرب كوريين شماليين

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طالب المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي أوكرانيا أمس الأحد بتقديم توضيح رسمي واعتذار، وذلك في ظل تباين المواقف بين كوريا الجنوبية وأوكرانيا حول وجود اتفاق سري بين البلدين على خلفية كشف أوكرانيا عن تسليم أسري حرب كوريين شماليين إلى كوريا الجنوبية.وكان الرئيس الأوكراني "فولوديمير ريلينسكي" قد كشف في خطابه أمام الأمم المتحدة يوم الأربعاء الماضي، عن تسليم أسيرين إلى كوريا الجنوبية.ومن جانبه، أشار الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن أوكرانيا انتهكت الاتفاق السري على عدم الإفصاح، معربا عن أسفه الشديد لهذا التصرف.وردا على ذلك، قال مسؤول في المكتب الرئاسي الأوكراني إنه لم يكن هناك أي تعهد بحفظ السرية.لكن مساعد الرئيس الكوري لشؤون العلاقات العامة والاتصالات "صونغ كي يونغ" قال في بيان صدر أمس الأحد إن أوكرانيا طلبت إبقاء عملية تسليم الأسرين الكوريين الشماليين سرية، خشية أن يتهمها منتقدوها في الداخل بتفويت فرصة لمبادلة الأسرى الكوريين الشماليين بأسرى أوكرانيين محتجزين لدى روسيا.وأضاف "صونغ" أن كوريا الجنوبية وافقت على إبقاء الأمر طي الكتمان، احتراما لسلامة الأسرين الكوريين الشماليين وعائلاتهما، إلى جانب مصالح البلاد الدبلوماسية وأمنها القومي.وانتقد مساعد الرئيس "صونغ" بشدة أوكرانيا لكشفها من جانب واحد عن عملية إعادة أسري الحرب إلى كوريا الجنوبية، وإنكارها وجود اتفاق سري. وطالب أوكرانيا بتقديم تفسير واعتذار، وقال إن سيول تدرس اتخاذ إجراءات إضافية.